Il Comune di Porto Torres, visto il perdurare delle condizioni meteo avverse per vento e mareggiate, ha prorogato anche per oggi, martedì 20 gennaio, la chiusura di parchi, giardini e cimiteri nel territorio comunale, come previsto da ordinanza emanata lunedì 19 gennaio.

Per lo stesso motivo resterà ancora attivo, fino alle 23.59, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.).

La chiusura di parchi e aree verdi è stata adottata per tutelare la sicurezza pubblica, vista la previsione di forti raffiche di vento che potrebbero comportare pericolo per la caduta di rami, piante e alberi e altro. L’amministrazione comunale raccomanda alla popolazione di seguire le norme di autoprotezione e di evitare zone esposte al vento, prestando attenzione anche alla guida dei veicoli, in particolare nei tratti stradali vulnerabili.

L’invito ai cittadini è di restare aggiornati e rispettare le ordinanze per garantire la propria sicurezza. A Porto Torres si terranno regolarmente i collegamenti marittimi con lo scalo di Genova, senza alcuna variazione delle rotte programmate per oggi e per domani 21 gennaio.

