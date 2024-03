Nel cuore della notte una banda di giovani, domenica scorsa, si era scatenata all’interno dei locali dell’Istituto scolastico Nautico “Mario Paglietti” di Porto Torres.

I vandali erano entrati in azione poco prima dell’alba, intorno alle 5, avevano forzato la serratura dell’aula magna e, una volta dentro l’edificio, avevano scaricato un estintore in polvere sulle scale, sporcando i pavimenti del primo e del secondo piano dell’immobile. Ora i carabinieri della compagnia di Porto Torres stanno visionando le immagini delle telecamere installate all’ingresso della scuola per risalire ai responsabili.

Questa mattina la denuncia formale della dirigenza scolastica presso la caserma di via Antonelli, che aveva avviato le indagini per cercare di ricostruire i fatti. I militari hanno raccolto le testimonianze degli operatori scolastici che per primi, lunedì mattina, avevano scoperto l’intrusione di balordi prima dell’avvio delle lezioni. Il dirigente Daniele Taras era stato costretto a sospendere per due giornate le attività didattiche per consentire agli operai della Multiss di provvedere alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

