La giunta comunale di Porto Torres ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, propedeutico alla richiesta di ammissione ai finanziamenti necessari all’installazione dei sistemi di videosorveglianza nel territorio comunale.

Una scheda tecnica per una spesa complessiva di 305mila euro, di cui 55mila a carico dell’Ente in forma di cofinanziamento, che rispetta le disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, dettate dal decreto del ministero dell’Interno di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il piano prevede il posizionamento di telecamere nei punti strategici della città, fra cui il parco di San Gavino, i parcheggi di Balai, o zone particolarmente sensibili come le scuole comunali o aree dell’agro, Ponti Pizzinnu e via Funtana Cherchi, prese di mira dagli incivili che spesso abbandonano in maniera indiscriminata i rifiuti. Obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di contribuire a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere il disagio sociale, il degrado urbano e l'inciviltà, mediante attività di controllo, con l'ausilio di dotazioni tecnico strumentali con particolare riferimento all’installazione di sistemi di videosorveglianza. La richiesta di finanziamento ammonta a 250mila euro, formulata in base al piano di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa.

