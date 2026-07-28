Sigfrido Ranucci ospite a Stintino: piazza gremita per il giornalista d’inchiestaUn incontro dedicato al giornalismo d’inchiesta e alla libertà d'informazione
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Ieri sera Stintino ha ospitato il giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, per un incontro di grande spessore dedicato al giornalismo d’inchiesta, alla libertà d'informazione e ai retroscena delle grandi storie del Paese. Una piazza gremita ha accolto con favore uno degli appuntamenti importanti inserito nel calendario degli eventi culturali.
«La straordinaria partecipazione di cittadini, ospiti e visitatori ha testimoniato ancora una volta quanto la nostra comunità risponda con entusiasmo agli appuntamenti culturali di rilievo»: l’amministrazione comunale ha ringraziato Ranucci per la sua presenza e disponibilità, le autorità civili e militari presenti, e i volontari che hanno garantito lo svolgimento dell'evento in totale sicurezza, e tutti i presenti che hanno reso la serata un vero successo.