Il campo comunale di viale delle Vigne ha il suo manto in erba sintetica. I lavori nell’impianto sportivo di piazza Cagliari, struttura del Comune di Porto Torres proseguono spediti in vista del prossimo campionato di calcio di Prima Categoria. La società incaricata sta eseguendo gli interventi di rigenerazione del campo centrale, una della principali strutture della cittadella sportiva, grazie al progetto finanziato dai fondi provenienti dal bando ministeriale “Sport e periferie” per un importo di 525 mila euro e ulteriori 525mila di cofinanziamento per un totale di 1 milione e 50 mila euro, derivanti dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023. Le somme disponibili sono destinate a potenziare e riqualificare l’intero impianto di viale delle Vigne. Gli interventi prevedono la sostituzione del manto erboso esistente con nuovo manto ibrido, in erba sintetica e naturale, ideato per resistere a un maggior numero di ore di gioco intensivo, garantire prestazioni migliori ed essere sempre giocabile. È prevista inoltre la realizzazione di moderni impianti di drenaggio per il recupero delle acque meteoriche, di irrigazione e di accumulo e produzione energetica. Tutte opere che consentiranno di migliorare l’efficienza e la funzionalità del campo sportivo e di minimizzare i consumi nel rispetto dei principi di sostenibilità economica e ambientale.gare della società di Atletica Leggera e il campionato di Terza Categoria del Porto Torres Calcio. Una volta terminato l'iter per la certificazione incendio l'impianto multifunzionale sarà in grado di ospitare 12.000 spettatori, un centro di vita e attività che potrà essere utilizzato per 12 mesi l’anno, integrato armonicamente nel tessuto urbano.

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