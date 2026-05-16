Un forte boato ha squarciato il silenzio dell’alba ad Alghero, svegliando di soprassalto i residenti del quartiere di Sant’Agostino. Erano circa le 5 del mattino quando, in via Palomba, un’auto parcheggiata davanti a un circolo-bar ha preso fuoco in circostanze sospette. Secondo le prime ipotesi, all’origine dell’incendio potrebbe esserci stata una bomba carta o del liquido infiammabile, che avrebbe innescato l’esplosione dei vetri e dei pneumatici.

Il rumore è stato avvertito distintamente in tutta la zona, alimentando paura e preoccupazione tra i residenti. La vettura appartiene al gestore del locale, che proprio in quei momenti si trovava nelle vicinanze per l’apertura dell’attività. Un dettaglio che orienta le indagini verso la pista del gesto doloso, tra vandalismo e possibile intimidazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, e gli agenti del commissariato di Alghero, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’auto, completamente danneggiata è stata rimossa quasi subito con un carro attrezzi.

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