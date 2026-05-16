Un lavoro da ladri professionisti a Sassari. Ieri notte alcune persone, al momento ignote, sono entrate nel Caffè Trieste, in viale Trieste, portando via il fondo cassa di 500 euro. «Sono sotto shock», riferisce il titolare, Marco Spanu. Anche perché i ladri sono riusciti a eludere il sistema d'allarme installato di recente. «Hanno sfruttato un punto cieco, abbastanza improbabile, di cui sono venuti a conoscenza in qualche modo».

L'ipotesi è che l'avessero saputo con appostamenti di giorni. «Hanno evitato anche i sensori di movimento».

Alla fine dell’azione predatoria restano le immagini registrate mentre i ladri, dal volto coperto, prendono i soldi. Sull’episodio indaga la polizia di Stato mentre sale il livello di allarme e di preoccupazione tra i commercianti. «È frustrante - dichiara Marco, che aveva subito un tentato furto pochi mesi fa - Ci sono stati altri episodi in zona e ormai il quartiere si sta sporcando. È diventato un bersaglio». Oltretutto, ricorda Spanu, le telecamere sono poche e la zona poco illuminata. «Manca il senso di sicurezza», conclude.

© Riproduzione riservata