150 iscritti per Nova a Sassari, il percorso voluto dai 5Stelle per costruire il programma di governo dei prossimi anni. 100 invece gli eventi complessivi in tutta Italia che, tra oggi e domani, lavoreranno sulle direttrici di una potenziale coalizione progressista. Da stamattina, nella sala della chiesa di San Giovanni Bosco, in via Washington, si stanno conducendo i lavori tematici, proposti dagli stessi iscritti al confronto, basati, tra gli altri, su edilizia popolare, emergenza abitativa, servizio scolastico, eliminazione dei pregiudizi. “Non si tratta di un congresso”, premette Giusy Piccone, una delle rappresentanti del team promotore, composto anche da Chiara Musio, Sara Schintu e Albra Hini. Ogni gruppo che andrà a formarsi si confronterà su un argomento scelto e, al termine della giornata, farà un instant report, visibile da tutti e che poi verrà inviato a livello nazionale. “L’intenzione- spiegano Musio e Piccone- è quello di predisporre un programma fuori dagli spazi di partito, senza gerarchie, e che ha l’obiettivo di aprirsi”. E pur essendo una iniziativa di matrice pentastellata il logo del Movimento è assente da locandine e rollup. “Il primo principio è quello della libertà”, viene detto nel corso della presentazione.

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