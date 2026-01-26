L’Amministrazione comunale di Porto Torres, già da questa sera, illuminerà di giallo il Palazzo del Marchese di San Saturnino, sede istituzionale del Comune, per rendere omaggio alle vittime della Shoah e a tutte le persone che, durante il periodo nazifascista, furono perseguitate, deportate e private della libertà e della dignità. L'iniziativa intende sollecitare un momento di riflessione collettiva, soprattutto in un contesto storico come quello attuale in cui nel mondo si registra un aumento esponenziale di episodi di intolleranza e antisemitismo.

Il 27 gennaio, il giorno in cui nel 1945 le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento e di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, ricorre la Giornata Mondiale della Memoria istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 2005, per ricordare lo sterminio del popolo ebraico e di tutti i deportati nei campi nazisti e per ribadire l’importanza di custodire e trasmettere alle giovani generazioni la memoria di uno dei periodi più bui della storia umana, durante il quale vennero assassinate milioni di persone: ebrei ma anche persone con disabilità, Rom e Sinti, omosessuali, oppositori politici e testimoni di Geova. L'illuminazione di giallo richiama simbolicamente la stella di David che gli ebrei furono costretti a cucire sugli abiti durante il regime e che divenne emblema di persecuzione e memoria.

L'obbligo di indossarla aveva, per i nazisti, il duplice scopo di discriminare visibilmente gli ebrei, di controllare più agevolmente ogni loro attività e di facilitare la loro deportazione verso i campi di prigionia e di sterminio. «La Giornata della Memoria - sottolinea l'amministrazione turritana - è un impegno morale verso le generazioni future. Ricordare e riflettere sull'accaduto significa riaffermare i valori della libertà, della dignità umana e del coraggio civile, affinché l'orrore del passato non venga mai dimenticato e non si ripeta». In occasione della ricorrenza, saranno anche esposte a mezz'asta le bandiere degli edifici comunali.

