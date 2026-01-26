Le pietre dei bastioni cedono ad Alghero sotto il peso dei camion. Tra la torre di Sulis e quella di San Giacomo il lastricato appare gravemente danneggiato, con avvallamenti e tratti sconnessi che hanno costretto il Comune a posizionare delle transenne per deviare il traffico.

Una situazione che ha fatto esplodere la protesta dei residenti del centro storico, da tempo esasperati dal passaggio di mezzi pesanti nelle strette vie acciottolate del quartiere antico.

«Il problema - spiega il presidente del comitato Alguer Vella, Salvatore Scala - non è il traffico ordinario ma il continuo transito di camion autorizzati per carico e scarico merci, che finiscono per deteriorare una pavimentazione storica non idonea a sostenere pesi elevati».

Meglio, sempre secondo il comitato, individuare delle aree di sosta per il carico e scarico merci e procedere con dei carrelli.

