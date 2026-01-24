l’incidente
24 gennaio 2026 alle 20:13aggiornato il 24 gennaio 2026 alle 20:21
Sassari, si ribalta con l’auto sulla sp 72: in codice rosso al Pronto soccorsoScontro tra due veicoli intorno alle 18 in direzione Sennori. L’altro conducente è stato trasportato in codice giallo al Santissima Annunziata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una persona in codice rosso trasportata al pronto soccorso di Sassari. L’uomo, alla guida di un’auto, ha avuto un incidente intorno alle 18 contro un’altra macchina sulla Sp 72 verso Sennori.
Il mezzo si è ribaltato e le condizioni della persona, che all’inizio sembravano non preoccupanti, si sono aggravate perché ha cominciato a vomitare. Ed è stato quindi soccorso dal 118 mentre l’altro uomo è stato portato in codice giallo al Santissima Annunziata.
© Riproduzione riservata