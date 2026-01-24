Una persona in codice rosso trasportata al pronto soccorso di Sassari. L’uomo, alla guida di un’auto, ha avuto un incidente intorno alle 18 contro un’altra macchina sulla Sp 72 verso Sennori.

Il mezzo si è ribaltato e le condizioni della persona, che all’inizio sembravano non preoccupanti, si sono aggravate perché ha cominciato a vomitare. Ed è stato quindi soccorso dal 118 mentre l’altro uomo è stato portato in codice giallo al Santissima Annunziata.

© Riproduzione riservata