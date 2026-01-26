Il Comune di Sennori ripropone ancora il progetto “Scegliamo di proteggere" dell’associazione Esplora-ti, avviato lo scorso 25 novembre, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e ragazzi su tematiche fondamentali come violenza di genere, bullismo e cyberbullismo. «Siamo convinti che la prevenzione più autentica nasca nei primi anni di crescita, quando bambine e bambini costruiscono il proprio mondo emotivo, relazionale e valoriale.

Per questo il progetto si basa su un percorso educativo centrato sull’educazione alle emozioni, intese come chiave per comprendere se stessi e gli altri», sostengono i promotori del progetto. Durante il percorso si lavorerà su emozioni e loro livelli, per imparare a riconoscerle, nominarle e comprenderne l’intensità, attraverso elementi della Terapia Razionale Emotiva, per aiutare a individuare e trasformare i cosiddetti “veleni della mente”, ovvero i pensieri negativi che influenzano emozioni e comportamenti.

Inoltre si valuteranno esperienze espressive e creative, come attività simboliche, giochi, narrazioni e momenti di condivisione, per favorire l’espressione autentica di sé e il rispetto reciproco. Un progetto che mette al centro ascolto, consapevolezza e relazione, per accompagnare i più giovani nella costruzione di una cultura fondata sul rispetto e sulla non violenza.

