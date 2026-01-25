Tutto pronto per il Carnevale Tulese 2026, primo importante appuntamento che inaugura il calendario degli eventi del nuovo anno a Tula.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune, propone un articolato programma di iniziative all’insegna della tradizione, della convivialità e dell’intrattenimento, rivolto a cittadini di tutte le età. L’apertura è prevista per il 12 febbraio con la tradizionale favata del Giovedì Grasso, accompagnata dall'intrattenimento musicale dei Zeppara, presso il campetto delle scuole elementari.

Il 14 febbraio si svolgeranno la sfilata dei carri allegorici e il veglione in maschera, organizzati dal Comitato Sant’Elena 2026. Il programma proseguirà il 15 febbraio con il pranzo a base di gnocchetti al sugo, promosso dai Fedales ’76 del Comitato San Giuseppe presso il campetto delle scuole elementari. Nel corso del pomeriggio, presso il parco tenda, sono previste attività dedicate ai bambini e alle famiglie, con il ballo dei bambini alle ore 16 e, a seguire, il tè danzante rivolto a un pubblico adulto, a cura dei Fedales 2001.

Lunedì 16 febbraio i Fedales ’76 proporranno la tradizionale distribuzione delle frittelle, accompagnata da momenti musicali, presso la Piazzetta Nuova.

La serata proseguirà con il veglione in maschera organizzato dal Comitato Sant’Elena presso il parco tenda. La manifestazione si concluderà martedì 17 febbraio con un momento dedicato ai bambini e ai ragazzi, con l’animazione in Piazza IV Novembre a partire dalle ore 10.30, a cura del Centro di Aggregazione Sociale.

