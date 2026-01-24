Dolore e sgomento nella comunità di Bono, colpita per la morte della piccola Elena, la bambina di poco più di tre anni deceduta per gravi problemi di salute, dopo un mese di ricovero all’ospedale Gaslini di Genova.

Un secondo lutto per i genitori Luigi e Alessandra che tempo fa avevano perso una bimba, deceduta durante il parto. «La morte ci appare sempre ingiusta, ancora di più quando a morire è un bambino, i bambini non dovrebbero morire ma», è il commento amaro del sindaco Michele Solinas. «Ci stringiamo con grande affetto al dolore dei genitori Luigi e Alessandra, del fratellino Gioele, della nostra cara Angela, dei nonni degli zii e familiari tutti». E ancora: «Siamo certi che da oggi alzando gli occhi al cielo ti vedremo brillare tra le stelle più luminose. Vola alto piccola stella non ti dimenticheremo mai».

