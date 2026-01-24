La strada provinciale Bosa–Alghero continua a mostrare tutte le sue criticità, confermandosi un’arteria fragile e bisognosa di interventi strutturali. Ieri notte una frana al km 10 ha imposto la chiusura immediata del tratto interessato, con un’ordinanza necessaria per garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Tecnici e operai della Provincia di Oristano sono intervenuti rapidamente rimuovendo sassi, terra e rami che avevano invaso la carreggiata. Solo a fine mattinata la strada è stata riaperta al traffico e riportata a condizioni accettabili. L’episodio, però, è solo l’ultimo di una lunga serie e ripropone con forza la necessità, ormai non più rinviabile, di un progetto organico e di ampio respiro per mettere finalmente a norma questa importante via di collegamento.

Servirebbero risorse coordinate tra amministrazione comunale, Città Metropolitana di Sassari e Regione, affinché si possa programmare un intervento definitivo. Nei giorni scorsi lo hanno ribadito con chiarezza sia il consigliere provinciale Angelo Masala che il sindaco Alfonso Marras, auspicando un fronte comune capace di trasformare un’emergenza ricorrente in un’occasione di sviluppo e sicurezza per il territorio.

