Schianto nella notte sulla SP 19: auto sbanda e finisce fuori strada, una donna in ospedaleSul posto vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori del 118
Allarme nella notte sulla SP 19, la strada che da Olmedo porta a Sassari, per un incidente stradale.
Poco dopo l’una un’auto, per cause da accertare, è finita fuori strada terminando dopo pochi metri la sua corsa tra i rami di un grosso albero.
L’unica occupante, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al Pronto Soccorso di Sassari.
Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto e l’area interessata dall’incidente.
Intervenuti anche i carabinieri.
(Unioneonline)