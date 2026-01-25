Allarme nella notte sulla SP 19, la strada che da Olmedo porta a Sassari, per un incidente stradale.

Poco dopo l’una un’auto, per cause da accertare, è finita fuori strada terminando dopo pochi metri la sua corsa tra i rami di un grosso albero.

L’unica occupante, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al Pronto Soccorso di Sassari.

Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto e l’area interessata dall’incidente.

Intervenuti anche i carabinieri.

