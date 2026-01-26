Eletto il comitato provinciale del Psd’Az per il sassarese. Il conteggio dei circa 150 votanti ha portato alla nomina di 21 esponenti, 14 della maggioranza e 7 di minoranza. 13 le sezioni partecipanti tra Sassari, con 5 realtà, Porto Torres, Castelsardo, Ozieri, Alghero, Thiesi, Stintino, Pattada.

Il risultato è il frutto del congresso - l’ultimo risaliva al 2015 - indetto a novembre a Sassari e aperto dall’ex governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, dopo otto gli anni di commissariamento del partito in provincia.

Sei le tesi congressuali esposte e tra quelle emerse quella dell’identità sarda e dell’autonomismo. Gavino Gaspa, della sezione di Porto Torres “Simon Mossa”, risulta il più votato seguito al 2° posto da Michele Testoni, Ozieri e al terzo Vanni Piras, sez. Andalus Nova Insula di Sassari.

Gaspa esprime la sua soddisfazione per i voti ottenuti: «Forse hanno puntato su una persona con molta esperienza per traghettare il partito verso le prossime sfide. A partire da quella della Città Metropolitana, dove mi sembra che le idee non siano chiarissime e sono mal digerite dal territorio». E sulle votazioni in programma a breve in 26 comuni del sassarese: «Nessuna alleanza precostituita. Nel caso andremo avanti anche da soli».

Salvatore Piana, esponente di Futuro e Indipendentzia, 10° nella classifica delle preferenze commenta così: «Il Psd’Az si sta rinnovando e ringiovanendo. E la maggioranza è diffusa con i suoi rappresentanti per tutto il territorio».

Entro 15 giorni il presidente della verifica poteri, Roberto Erre, indirà le consultazioni per la nomina del segretario territoriale provinciale e di un segretario amministrativo.

