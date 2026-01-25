Il coordinatore cittadino di Orizzonte Comune, Antonio Cardin, insieme a una delegazione del movimento civico composta da Massimiliano Lepri, Mario Corrias e Sergio Grimaldi, e alla presenza del consigliere comunale Marco Colledanchise, ha incontrato il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. L’incontro si è svolto in un clima sereno e costruttivo e ha affrontato alcune questioni ritenute di particolare rilevanza dal movimento civico.

Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato la richiesta da inoltrare al segretario generale per l’istituzione del gruppo consiliare misto unipersonale, alla luce della sentenza del TAR Veneto n. 1273/2022, che introduce il principio della non obbligatorietà di un numero minimo di consiglieri per la costituzione del gruppo misto. Nella stessa direzione si è espresso anche il Ministero dell’Interno ritenendo “ammissibile il gruppo consiliare misto unipersonale”. La richiesta è finalizzata a consentire al consigliere Marco Colledanchise di insediarsi legittimamente come capogruppo (previa modifica del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio). Come secondo punto è stato affrontato il tema della comunicazione tra l’Amministrazione e le forze politiche del “campo largo” che hanno sostenuto l’elezione del sindaco e l’attuale maggioranza. Orizzonte Comune ha sottolineato la necessità di un maggiore coinvolgimento delle diverse compagini politiche nell’azione amministrativa, soprattutto sui grandi temi strategici per la città. Al terzo punto è stata nuovamente richiamata l’attenzione del sindaco sulla proposta del consigliere Colledanchise per la costituzione di un fondo di garanzia da 400 mila euro, finalizzato a incentivare i proprietari a concedere in affitto le abitazioni tutto l’anno, offrendo una risposta concreta al problema abitativo che costringe molte famiglie a trasferirsi nei centri limitrofi. In merito allo stato dell’arte del Piano urbanistico comunale, Orizzonte Comune ha richiesto un incontro con l’assessore all’Urbanistica, architetto Roberto Corbia, per un confronto tecnico sulle linee guida e sul percorso di sviluppo urbanistico della città.

Nel corso dell’incontro il sindaco Cacciotto ha inoltre illustrato le principali criticità affrontate dall’Amministrazione per l’avvio di diversi cantieri, annunciando che, grazie all’interessamento dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, Alghero potrà beneficiare di importanti risorse destinate a interventi sul Palazzo comunale, tra cui il completamento del restauro del Forte della Maddalenetta.

L’incontro, riferiscono da Orizzonte Comune, si è concluso in un clima estremamente positivo e propositivo, con uno scambio di spunti operativi e la conferma del prossimo appuntamento per il primo lunedì di marzo.

