Stintino, gestione del Mut: obiettivo più servizi e visitatoriOltre allo storico ruolo conservativo, il museo deve affiancare quello didattico - divulgativo
Il Servizio socio educativo culturale del Comune di Stintino ha avviato la procedura per l’affidamento della gestione del Museo della Tonnara (MUT) di proprietà dell’Ente comunale, attraverso un avviso esplorativo. Per l’amministrazione comunale la gestione del Mut determina la necessità di adottare la scelta migliore per poter coniugare le esigenze prioritarie della tutela e della valorizzazione del bene culturale. Oltre allo storico ruolo conservativo, il museo deve affiancare quello didattico - divulgativo, un compito ritenuto prioritario che il gestore museale dovrà svolgere verso i visitatori con il conseguente potenziamento dei processi produttivi direttamente connessi ai servizi culturali, attraverso una gestione adeguata degli allestimenti, della didattica, oltre che di un’offerta di servizi aggiuntivi innovativi.
Con la pubblicazione dell’avviso si intende esclusivamente acquisire manifestazioni di interesse propedeutiche all’affidamento diretto del servizio.
«Se in passato il Museo costituiva di per sé il punto di riferimento per studiosi e ricercatori, - spiega l’amministrazione comunale - oggi acquista centralità il pubblico nelle politiche di gestione, pertanto non si può prescindere dalla sua eterogeneità e dall’attrarre un numero di visitatori più ampio».