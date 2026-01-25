Sino stati consegnati sabato mattina i lavori all'impresa aggiudicatrice dell'appalto, per riqualificare e valorizzare i siti di grande pregio storico del comune di Perfugas, ovvero il pozzo sacro Predio Canopoli e la chiesa. Si tratta del primo dei tre finanziamenti che arriva dalla programmazione territoriale "Anglona Coros terre di tradizione", il secondo lotto sarà finanziato dall’atto aggiuntivo sottoscritto a settembre. Il terzo finanziamento arriva dalla Regione in quanto il sito è candidato al riconoscimento Unesco all interno del progetto "La civiltà nuragica verso l'Unesco".

Si tratta di un progetto che muove dalla necessità di valorizzare il patrimonio culturale d'eccellenza sito nel centro storico. Il progetto riguarda la valorizzazione del percorso di collegamento tra l'area archeologica del pozzo sacro prospiciente la piazza dell'adiacente chiesa di Santa Maria degli Angeli e la vicina chiesa di Santa Maria della Concezione, passando per la sistemazione dell'area archeologica stessa.

Si tratta di un intervento significativo sia a livello territoriale, ma soprattutto a livello regionale, visto che il pozzo sacro in questione si configura come unico esempio, attualmente conosciuto, di tempio a pozzo inserito entro un contesto edificato.

Ad oggi l'area archeologica si presenta ricca di ampie porzioni originali di pregevole valore architettonico, le cui stratigrafie denunciano la presenza di diverse fasi costruttive. Lo spirito del progetto è quello di mantenere intatte e di valorizzare le peculiarità del bene archeologico, attraverso processi di conservazione, recupero, salvaguardia, qualificazione dell'area e dei suoi elementi architettonici, con il fine di rendere al fruitori una lettura omogenea del contesto.

