Il progetto di rigenerazione urbana arriva nei quartieri periferici, Villaggio Satellite e Serra li Pozzi, del comune di Porto Torres. La commissione Bilancio, nell’ultima seduta presieduta da Gaetano Mura, alla quale hanno preso parte l’assessore al Bilancio Alessandro Carta e il dirigente dell'Area Programmazione e Bilancio John Fois, ha espresso parere favorevole all’aggiornamento degli stanziamenti che vengono recepiti nel Bilancio di previsione 2026-2028, già approvato.

«La parte più consistente delle risorse pari a 1 milione e 250 mila euro, è destinata all’intervento di rigenerazione urbana nei quartieri Villaggio Satellite e Serra Li Pozzi. L’obiettivo del progetto, per il quale la giunta ha recentemente approvato il progetto esecutivo, si inserisce nella più ampia pianificazione dell’Amministrazione comunale che punta a rendere ogni quartiere un luogo moderno, vivibile e ricco di servizi attraverso la riqualificazione anche delle aree periferiche della città», ha spiegato l’assessore al Bilancio, Alessandro Carta.

Dopo la pubblicazione della gara sono stati affidati i lavori che dovrebbero partire a breve. Al Villaggio Satellite, la riqualificazione ricreativo-sportiva prevede la trasformazione del campo da calcio in uno spazio polifunzionale con aree dedicate al gioco, allo sport e al relax. Verranno inoltre creati nuovi spazi verdi, percorsi pedonali e zone pensate per praticare street sport. Per quanto riguarda Serra li Pozzi, è prevista la realizzazione di un’area polifunzionale per attività sociali e ricreative: spazi ideali per il gioco, il riposo e le passeggiate all’aria aperta che valorizzano il contatto con la natura e il benessere dei residenti. Infine, le due aree saranno collegate da un nuovo percorso ciclo-pedonale, che migliorerà l’accessibilità e promuoverà una mobilità più sostenibile. Dopo il via libera della Commissione la pratica sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale.

© Riproduzione riservata