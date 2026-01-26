Sassari, tre arresti dei carabinieri nel fine settimanaCinque persone denunciate per vari reati, tra cui possesso di droga e detenzione di armi
Tre arresti nel weekend dei carabinieri del Comando Provinciale di Sassari. Un fermo ha riguardato una persona che doveva scontare la pena definitiva di 3 anni di reclusione perché ritenuto colpevole di detenzione ai fini di spaccio di droga.
Arrestati poi altri 2 uomini per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso, in un caso, ai danni dei genitori, mentre nell’altro contro l'ex compagna. Deferiti poi in stato di libertà 5 individui: uno per porto abusivo di coltello del genere proibito, detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e guida senza la prescritta assicurazione obbligatoria.
L’uomo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, oltre che di 1 fucile calibro 12, di 32 cartucce e di un coltello a serramanico della lunghezza totale di 16 cm.
Nella perquisizione domiciliare i militari dell'Arma hanno accertato che il porto d’armi era scaduto di validità, per questo all'uomo sono state sequestrate armi e munizioni.