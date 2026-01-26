Deidda (Fdi): «Consigliere di Nuoro definisce Meloni “pescivendola”, si scusi»Il deputato contro Francesco Guccini: « Il sindaco prenda le distanze e chieda le dimissioni»
«Un consigliere comunale di Nuoro, eletto nella lista civica del sindaco Emiliano Fenu, su Facebook chiama la presidente del Consiglio Giorgia Meloni la “pescivendola” e, non contento, visto la contestazione di diversi utenti alla sua maleducazione, se la prende con loro contestando l'indignazione».
È quanto denuncia Salvatore Deidda, deputato di Fdi e presidente della Commissione Trasporti della Camera, su un post di Francesco Guccini.
«Considerato che il consigliere non si rende conto da solo, chiedo al sindaco di Nuoro Emilio Fenu», prosegue Deidda, «di dissociarsi e prendere le distanze, e se il consigliere non porge le sue scuse pretenda le dimissioni dalla sua maggioranza».
(Unioneonline)