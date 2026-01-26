Bandiere a mezza asta ed eventi annullati per esprimere il dolore per la morte della piccola Elena. Il sindaco di Bono, Michele Solinas, ha proclamato lutto cittadino per l'intera giornata di martedì 27 gennaio, data in cui si svolgeranno i funerali, quale segno di rispetto e raccoglimento per la prematura scomparsa della bambina, di appena tre anni, deceduta per gravi problemi di salute, dopo un mese di ricovero all’ospedale Gaslini di Genova.

L'amministrazione comunale si fa interprete del dolore di una comunità, ancora incredula per la tragedia che ha colpito i genitori di Elena, Luigi e Alessandra. Le bandiere esposte sugli edifici comunali verranno poste a mezz'asta.

Nel frattempo sono sospese e rinviate tutte le manifestazioni pubbliche, gli eventi ricreativi, e le iniziative istituzionali organizzate o patrocinate dal Comune. Nelle scuole si osserverà un minuto di silenzio. Un secondo lutto per i genitori di Elena che avevano perso un'altra figlia, morta durante il parto.

© Riproduzione riservata