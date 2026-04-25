«Venerdì mi sono seduta al tavolo con chi, ogni mattina, alza la saracinesca e tiene viva la nostra città: le categorie del commercio cittadino.Realtà e storie diverse, unite dalla stessa esigenza: poter lavorare in una città che funzioni. Un confronto senza filtri, perché chi fa impresa a Porto Torres non ha tempo per i giri di parole». Confronto aperto con i commercianti per la candidata a sindaca Sara Dettori, uno dei quattro sfidanti in campo a Porto Torres, che si contendono la carica di primo cittadino nel Comune al voto più importante della Città Metropolitana di Sassari.

L’avvocata Dettori sostenuta dalla coalizione sardista, civica e identitaria, - Sardegna Vera, Psd’Az e Sardegna al Centro, quest’ultimo espressione del progetto regionale Sardegna al Centro 20Venti - ha raccolto idee, istanze e proposte per il rilancio del comparto e della città. L’incontro pubblico, venerdì pomeriggio, nella sala conferenze del Gonario di Torres, nel patio interno della Basilica di San Gavino, un momento di ascolto tra la candidata e le rappresentanze della categoria dei commercianti locali, con la prospettiva di avviare un dialogo costruttivo sulle principali esigenze del settore.

L’obiettivo del confronto, avviato nei giorni scorsi anche con i residenti del quartiere del Villaggio Satellite, è quello di una condivisione di esperienze, criticità e suggerimenti utili alla definizione di un programma amministrativo vicino alle esigenze delle attività commerciali. “Un tavolo permanente del commercio, scandito da tempi frequenti e impegni verificabili. L’urgenza di una mappatura reale delle attività attive, in difficoltà e chiuse, - aggiunge- per intervenire in modo mirato su ognuna di queste. Un piano parcheggi che favorisca finalmente il corretto accesso alla città e la sosta, per agevolare e non punire chi lavora e chi acquista. L’istituzione di uno sportello commercio, dedicato solo alle imprese, per abbattere i muri della burocrazia, favorire l’imprenditoria giovanile e supportare nell’accesso a bandi e finanziamenti.”

L’incontro si inserisce in un percorso più ampio di partecipazione attiva che il candidato intende portare avanti, coinvolgendo cittadini, categorie professionali e associazioni nella costruzione di un programma amministrativo inclusivo e concreto”, ha detto la candidata. “Abbiamo condiviso la necessità di garantire sicurezza nelle strade per riaccendere le luci e cacciare il degrado. Serve una reale connessione - sottolinea Dettori- ed una strategia su misura, pensata per garantire a tutte le attività commerciali di beneficiare di eventi e manifestazioni: non solo a quelle ubicate nel centro, ma anche a quelle che si trovano sul lungomare e nei quartieri periferici.

Ascoltare era il primo, indispensabile passo. Ma per cambiare le cose serve metodo, e prendere decisioni è la responsabilità che sono pronta ad assumermi”. Il dialogo con i commercianti proseguirà anche nei prossimi mesi attraverso ulteriori momenti di confronto, con l’obiettivo di trasformare le idee emerse in azioni amministrative mirate e condivise.

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