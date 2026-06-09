Alghero si conferma capitale dello sport endurance nel Mediterraneo. L’IronMan 70.3, andato in scena domenica lungo le strade e le coste della Riviera del Corallo, ha richiamato migliaia di persone lungo tutto il percorso di gara, regalando alla città una giornata di grande sport e consolidando il suo ruolo tra le destinazioni internazionali di riferimento per i grandi eventi outdoor. Una manifestazione spettacolare, che ha visto la partecipazione di quasi 2900 atleti provenienti da 91 Paesi e che ha generato oltre 10mila presenze sul territorio, portando Alghero al centro dell’attenzione internazionale dopo una settimana già caratterizzata dalla tappa della World Triathlon championship series.

Tra i protagonisti della gara anche una significativa rappresentanza locale: trenta atleti algheresi hanno scelto di mettersi alla prova lungo il percorso dell’IronMan 70.3, vivendo da protagonisti un evento che si è svolto nella loro città e contribuendo a rafforzare il legame tra la manifestazione e la comunità.

Fondamentale il lavoro svolto dall’organizzazione, dalla Polizia locale, dalle Compagnie Barracellari, dalla Protezione civile e dalle Odv, dai dipendenti comunali e i settori coinvolti, che hanno fatto un lavoro prezioso nei giorni precedenti e nel giorno stesso della gara, dalle associazioni sportive e di soccorso, dai volontari e da tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno garantito lo svolgimento della gara in piena sicurezza, assicurando assistenza agli atleti e la gestione dei varchi lungo il percorso.

«Se c’è una cosa che abbiamo capito – dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto – è che solo vivendo da vicino un evento come l’IronMan si riesce davvero a comprenderne la portata. La determinazione degli atleti, la loro capacità di superare i propri limiti e l’emozione che si respira al traguardo ripagano di tutti gli sforzi organizzativi e trasmettono un’energia straordinaria. È un’esperienza che avvicina allo sport e ai valori più autentici che esso rappresenta: sacrificio, disciplina, inclusione e crescita personale. Particolarmente bello è stato vedere ai nastri di partenza anche trenta nostri concittadini. È il segno più evidente di come questi eventi non siano soltanto una straordinaria vetrina internazionale per Alghero, ma rappresentino anche un’occasione per diffondere la cultura dello sport e coinvolgere direttamente la comunità locale. Quella di domenica è stata una giornata straordinaria, che ha collocato la nostra città nell’alveo dei grandi eventi internazionali. Per una settimana Alghero è stata sotto i riflettori del mondo grazie al Triathlon Wtcs e all’IronMan 70.3, con migliaia di atleti e accompagnatori che hanno avuto l’opportunità di conoscere il nostro territorio. Un risultato che vogliamo consolidare anche negli anni a venire, coinvolgendo ancora di più i Comuni del territorio, che già quest’anno hanno collaborato in maniera preziosa. È un successo che valorizza l’intero nord-ovest della Sardegna».

L'assessora comunale al Turismo Ornella Piras dichiara: «I risultati di questa settimana confermano che Alghero sta rafforzando il proprio ruolo come destinazione del turismo sportivo a livello internazionale. Grandi eventi sportivi come Wtcs e IronMan rappresentano occasioni concrete di promozione territoriale e di sviluppo economico. Migliaia di persone hanno soggiornato nelle nostre strutture ricettive, frequentato ristoranti, attività commerciali e servizi del territorio, contribuendo a generare importanti ricadute per l'intera filiera turistica. Un aspetto particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle imprese e degli operatori locali, avviato fin dal principio attraverso un percorso di dialogo e collaborazione che ha consentito di affrontare al meglio le esigenze organizzative dell'evento. La sfida ora è proseguire su questa strada, rendendo Alghero sempre più riconoscibile come destinazione ideale per il turismo attivo e sportivo durante tutto l'arco dell'anno».

L’assessore comunale al Demanio Enrico Daga rilancia: «Le immagini di ieri parlano da sole. Alghero ha offerto al mondo uno spettacolo straordinario, fatto di sport e partecipazione. È questa l’immagine della città che vogliamo promuovere e sulla quale continueremo a investire con convinzione. I recenti eventi sportivi si confermano vincenti sotto ogni aspetto: generano importanti ricadute economiche, rappresentano uno straordinario strumento di promozione del territorio e contribuiscono a rafforzare il posizionamento internazionale della nostra destinazione. Ma il valore più grande è forse quello che lascia all’interno della comunità: la capacità di trasmettere entusiasmo, avvicinare le persone alla pratica sportiva e promuovere, soprattutto tra i più giovani, uno stile di vita sano e positivo».



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