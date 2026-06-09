Notte di sangue a Sassari in centro storico. Ieri, tra le vie Ramai e San Cristoforo, è andata in scena l'ennesima rissa. E le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Per diversi metri la strada è ricoperta di sangue, con una larga chiazza e alcune gocce disseminate lungo l'acciottolato.

«Sentivamo che urlavano “Molla i soldi” e "Ti ammazzo"», riferiscono gli abitanti della zona, descrivendo quello che vivono quasi tutte le notti ma che ieri è stato più grave del solito.

«Io ho paura. I tossicodipendenti si bucano tutti qui», dice una signora anziana che, ormai, passa gran parte della giornata rinchiusa in casa. «Bussano alla porta a mezzanotte e oltre chiedendo soldi», dichiara un altro residente.

L'esasperazione è tanta tra gli abitanti, accompagnata dalla rabbia per una situazione che si ripete uguale da tempo. E questo, nonostante i controlli e gli interventi delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia di Stato, guardia di Finanza, e della polizia locale che presidia corso Vittorio Emanuele e, nei giorni scorsi, ha compiuto una operazione notturna. L'episodio di ieri notte fa il paio con la rissa di ieri tra rider extracomunitari in piazza Nazario Sauro. Cinghiate e pugni per 20 minuti che si sono conclusi con l'arrivo dei carabinieri. Problematiche diverse ma che destano lo stesso allarme.



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