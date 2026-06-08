Sarà un viaggio tra creatività, letteratura, musica e importanti collaborazioni nel territorio. Svelato il programma del Festival "Mille e una Dea", manifestazione promossa dalla Pro Loco di Perfugas, con la direzione artistica coordinata da Davide Tuseddu, che si svolgerà il 3 e 4 luglio. Preziosa la sinergia con il Comune di Perfugas, l'Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassa Valle del Coghinas, il GAL Anglona Coros e la società Sa Rundine. Cruciali anche le collaborazioni intraprese con il Museo archeologico Paleobotanico e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, oltre che con le biblioteche comunali e dal festival Ethno’s Festival Letterario.

Il festival propone una formula ricca e trasversale, capace di coniugare la valorizzazione delle radici storiche con le espressioni artistiche contemporanee. Il cuore pulsante di questa edizione è legato a un filo conduttore ben preciso: la tessitura e il riciclo. Sulla scia del successo del laboratorio di tessitura guidato dal maestro Andrea Sanna i partecipanti hanno realizzato un arazzo collettivo che verrà esposto durante le giornate del festival.

La visione concettuale si collega idealmente all'omaggio a Maria Lai, realizzato con la collaborazione dell’Ethno's Festival Letterario 2026. Il reading-concerto “Legarsi a Maria” vede protagonista la voce ell'attore e regista Giacomo Casti, accompagnato dalle musiche dal vivo di Matteo Sau.

L’evento clou della manifestazione si terrà sabato 4 luglio, a partire dalle 21, nel piazzale della Chiesa di Santa Maria de Foras. La serata si aprirà con l'esibizione di Manuella, progetto indipendente della cantautrice alternative pop Manuela Manca. A seguire Ginevra Di Marco con il suo “Kaleidoscope-Tour 2026”. Dopo essere stata l’anima melodica dei CSI (Consorzio Suonatori Indipendenti) Ginevra Di Marco ha intrapreso un percorso solista votato alla world music e alla riscoperta delle tradizioni popolari, intrecciando i canti del Mediterraneo e del Sud America con l'impegno civile, i diritti e la sostenibilità. Ha vinto ben quattro volte la Targa Tenco.

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