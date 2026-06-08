Dopo gli ottimi risultati del 2025, la Grotta Verde di Alghero conferma il suo ruolo tra i principali attrattori del Parco di Porto Conte. Il complesso carsico di Capo Caccia, inserito nel sistema dell’Ecomuseo, lo scorso anno aveva registrato quasi 15mila ingressi in soli quattro mesi di apertura. Un trend positivo confermato anche dalla nuova stagione: nel solo mese di maggio sono stati superati i 4mila visitatori.

Forte la presenza di italiani e residenti locali, con 794 ingressi. Tra gli stranieri primeggiano i tedeschi, seguiti da polacchi e francesi, ma non mancano visitatori da Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Austria e da destinazioni più lontane come Giappone, Nuova Zelanda, Australia, Groenlandia e Taiwan. Registrate anche presenze dagli Stati Uniti, a conferma della crescente capacità attrattiva del territorio sui mercati internazionali.

«Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che ci spinge a proseguire nelle attività di promozione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell’area protetta», sottolinea il presidente del Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù, richiamando l’obiettivo di migliorare servizi, sicurezza e fruizione nel rispetto della sostenibilità ambientale.

In quest’ottica è in fase di realizzazione la nuova area di sosta a Tramariglio, pensata per ridurre auto e bus lungo la strada di Capo Caccia. Da Casa Gioiosa sarà attivato un servizio navetta verso Grotta Verde e Grotta di Nettuno.

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