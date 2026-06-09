Convalidato l’arresto, oggi in tribunale a Sassari, per i 5 rider extracomunitari coinvolti in una rissa ieri in piazza Nazario Sauro a Sassari.

A finire in manette erano stati tre afghani e due pakistani, fermati dai carabinieri dopo che per 20 minuti loro e altri si erano colpiti con pugni, catene e perfino i lucchetti delle biciclette.

Lo scontro aveva portato al ferimento di alcuni di loro, uno dei quali, presente oggi alla direttissima, ha ricevuto una lesione in pieno volto.

All’arrivo dei militari dell’Arma diversi contendenti, secondo alcune testimonianze, erano riusciti a darsi alla fuga. La giudice Monia Adami li ha rimessi in libertà disponendo l’obbligo di firma in caserma.

A difendere i due pakistani sono state le avvocate Paolo Bellu e Antonella Puggioni mentre gli afghani sono stati assistiti dai legali Francesca Arru e Giuseppe Corso. Gli avvocati hanno chiesto i termini e il prossimo 23 giugno si terrà l’udienza sul caso.

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