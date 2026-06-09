Beatrice Serra è la nuova sindaca di ValledoriaSconfitto Marco Muretti in un voto caratterizzato da un’elevata affluenza, superiore al 73%
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Beatrice Margherita Serra, alla testa della lista "Valledoria per Tutti", è la nuova sindaca del Comune. Serra ha ottenuto 1.435 voti (51,97%), superando il sindaco uscente Marco Muretti della lista "Noi, Valledoria!", che si ferma a 1.326 voti (48,03%).
Un distacco di 109 preferenze in un'elezione caratterizzata da una partecipazione altissima: ha votato infatti il 73,53% degli aventi diritto, un dato che conferisce una forte legittimazione popolare al nuovo consiglio comunale.
In base ai risultati ufficiali, alla lista di maggioranza legata alla neo-sindaca Serra spettano 8 seggi, mentre alla minoranza guidata da Muretti (che entra in consiglio come consigliere) vanno 3 seggi.