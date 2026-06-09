Alla scoperta del patrimonio naturale, storico e culturale del territorio. La Delegazione FAI di Sassari presenta un calendario di iniziative che intendono promuovere la conoscenza dei luoghi, delle storie e delle identità che rendono unico il patrimonio del Paese, coinvolgendo cittadini e visitatori in esperienze di approfondimento e partecipazione.

Dopo la speciale escursione in battello alla foce del fiume Coghinas, organizzata nell'ambito della campagna nazionale #FAIBiodiversità, domani alle ore 18 presso la sede sassarese della Fondazione di Sardegna, sarà presentata la monografia “Edina Altara”, dedicata ad una delle artiste più originali e innovative del Novecento italiano. Illustratrice, pittrice, ceramista e designer sassarese Edina Altara ha attraversato linguaggi e discipline diverse lasciando un segno profondo nella cultura visiva del secolo scorso. A raccontarne il percorso saranno la storica dell'arte Giuliana Altea, autrice del volume, il giornalista Federico Spano pronipote di Edina Altara e la storica dell'arte Antonella Camarda.

Venerdì 12 giugno il pubblico avrà invece la possibilità di entrare eccezionalmente negli spazi di Casa Simon Mossa, a Sassari, per un incontro dedicato alla figura di Antonio Simon Mossa, architetto, intellettuale, giornalista e protagonista del dibattito culturale e identitario della Sardegna contemporanea.

La natura tornerà protagonista sabato 13 giugno con l'escursione guidata nel cosiddetto Giardino di Granito e a Monti Pulchiana, nel cuore della Gallura. Accompagnati da Alberto Pesenti, i partecipanti attraverseranno un paesaggio modellato da millenni di erosione, tra tafoni, rocce scolpite dal vento e antiche carbonaie, fino a raggiungere il più grande monolite granitico della Sardegna, riconosciuto Monumento Naturale dalla Regione Sardegna.

Il calendario si concluderà venerdì 19 giugno con una veleggiata in catamarano nell'Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana, da Porto Conte a Punta Cristallo. Guidati dal naturalista Roberto Barbieri, i partecipanti potranno osservare da una prospettiva privilegiata falesie, grotte marine, habitat costieri e aree di nidificazione di importanti specie di rapaci, approfondendo al tempo stesso i temi della tutela ambientale e della conservazione della biodiversità.

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