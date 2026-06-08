Disordini e caos a Bancali. Lo denuncia il Consipe, e il suo segretario nazionale Roberto Melis, riferendo su due episodi del 4 e 6 giugno 2026 avvenuti nella Nona Sezione AS/2 del carcere sassarese.

Secondo il sindacato, in entrambe le giornate, lo stesso detenuto avrebbe minacciato e avuto comportamenti aggressivi nei confronti degli agenti, con lanci di oggetti e generi alimentari, accompagnati da frasi intimidatorie.

L'uomo avrebbe tra l'altro incitato altri ristretti della sezione, causando una serie di colpi contro i blindi, e un generale clima di forte tensione.

Melis ha manifestato preoccupazione per la gestione operativa del reparto, in particolare per la sola presenza di una sola unità in servizio in alcuni turni esprimendo poi la necessità di una maggiore continuità delle figure di coordinamento.

«Gli episodi segnalati- riferisce il segretario- non possono essere considerati semplici incidenti di percorso. Chi opera in sezioni ad alta criticità deve poter contare su condizioni di sicurezza adeguate e su un’organizzazione che prevenga l’escalation di comportamenti ostili. La tutela del personale non è un dettaglio amministrativo, ma un dovere istituzionale».

«È necessario intervenire- aggiunge- con misure concrete, sia sul piano organizzativo sia su quello della presenza del personale. I Poliziotti non possono essere lasciati soli ad affrontare contesti potenzialmente esplosivi. Serve un impegno chiaro e immediato».

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