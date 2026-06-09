Città regia: Alghero investe 3,9 milioni per il turismo culturaleLa città incassa risorse a valenza triennale per completare il restauro del palazzo civico di via Columbano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un finanziamento di 3.885.714 di euro per la rigenerazione del patrimonio culturale della città di Alghero, con interventi importanti destinati a riqualificare tre significativi siti del centro. Un progetto ambizioso che la Regione Sardegna ha confezionato destinando risorse del Fondo Sviluppo e Coesione pari a 30 milioni suddivisi alle sette città Regie della Sardegna. Oggi a Cagliari, con l'Assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu, la firma del protocollo di intesa che contiene le linee attraverso le quali i comuni di Alghero, Castelsardo, Cagliari, Sassari, Iglesias, Bosa e Oristano dovranno attuare i progetti.
Alghero incassa risorse a valenza triennale (2026-2027-2028) per completare il restauro del palazzo civico di via Columbano (1.885.714,00 euro) per continuare il prezioso lavoro di rigenerazione del Forte della Maddalena (1.200.000,00 euro) e per la messa in sicurezza del Bastione Magellano (800.000,00 euro).
«Un investimento prezioso che grazie all'Assessorato al Turismo della Regione ci permette di accrescere il nostro patrimonio storico e di metterlo a disposizione della comunità», ha detto oggi il sindaco nel corso dell'incontro in Assessorato al Turismo. «Una grande occasione - ha sottolineato - per consolidare la rete delle Città Regie per lo sviluppo di attività culturali ai fini turistici». L'occasione di oggi e i presupposti da cui trae origine, coincide peraltro con la programmazione che l'Amministrazione sta mettendo in cantiere per celebrare i 525 anni dall'elevazione di Alghero al rango di Città Regia, appunto. Alla dotazione finanziaria spettante, si aggiunge inoltre la quota a parte destinata ad Alghero delle risorse complessive (2.570.000 euro) riservata all'arredo urbano, cartellonistica informativa dell'itinerario con inizio della spendita a partire dal 2028.