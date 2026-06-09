Un finanziamento di 3.885.714 di euro per la rigenerazione del patrimonio culturale della città di Alghero, con interventi importanti destinati a riqualificare tre significativi siti del centro. Un progetto ambizioso che la Regione Sardegna ha confezionato destinando risorse del Fondo Sviluppo e Coesione pari a 30 milioni suddivisi alle sette città Regie della Sardegna. Oggi a Cagliari, con l'Assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu, la firma del protocollo di intesa che contiene le linee attraverso le quali i comuni di Alghero, Castelsardo, Cagliari, Sassari, Iglesias, Bosa e Oristano dovranno attuare i progetti.

Alghero incassa risorse a valenza triennale (2026-2027-2028) per completare il restauro del palazzo civico di via Columbano (1.885.714,00 euro) per continuare il prezioso lavoro di rigenerazione del Forte della Maddalena (1.200.000,00 euro) e per la messa in sicurezza del Bastione Magellano (800.000,00 euro).

«Un investimento prezioso che grazie all'Assessorato al Turismo della Regione ci permette di accrescere il nostro patrimonio storico e di metterlo a disposizione della comunità», ha detto oggi il sindaco nel corso dell'incontro in Assessorato al Turismo. «Una grande occasione - ha sottolineato - per consolidare la rete delle Città Regie per lo sviluppo di attività culturali ai fini turistici». L'occasione di oggi e i presupposti da cui trae origine, coincide peraltro con la programmazione che l'Amministrazione sta mettendo in cantiere per celebrare i 525 anni dall'elevazione di Alghero al rango di Città Regia, appunto. Alla dotazione finanziaria spettante, si aggiunge inoltre la quota a parte destinata ad Alghero delle risorse complessive (2.570.000 euro) riservata all'arredo urbano, cartellonistica informativa dell'itinerario con inizio della spendita a partire dal 2028.

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