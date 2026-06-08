Musica e luoghi significativi. Note e voci che esaltano l'incanto delle location. Un calendario che ormai si dipana per otto mesi. Dopo alcune anteprime, parte sabato dai bastioni di Alghero la IX edizione del Festival delle Bellezze, la rassegna musicale dell'Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia ideata dal maestro Vincenzo Cossu.

Ricchissimo il cartellone (peraltro in divenire) presentato questa mattina alla Camera di Commercio, visto che la manifestazione è inserita nel network Salude&Trigu della Camera di commercio di Sassari.

Dopo l'appuntamento di sabato, inserito nell'Alguer Wine Week, l'Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari, diretti dal maestro Vincenzo Cossu, saranno protagonisti alla Festa Europea della Musica in programma venerdì 19 giugno, all'aeroporto Riviera del corallo di Alghero.

Le altre tappe- Doppio appuntamento con Moses Concas che si esibirà a Stintino il 30 giugno e poi a Nughedu San Nicolò il 25 settembre. Torneranno i Creuza de mä, con il loro tributo a Fabrizio De André a Villanova Monteleone il 25 giugno e a Torralba il 24 luglio. Antonio Manca, pianista concertista e compositore di fama internazionale, porterà il suo omaggio a Ludovico Einaudi con un recital pianistico la sera dell'11 luglio nella cornice di Liscia di Vacca ad Arzachena. Spazio per un suggestivo omaggio a Franco Battiato nel quinquennale della sua scomparsa con lo spettacolo che la cantante Rita Casiddu e il suo quartetto proporranno la sera del 15 luglio alla fontana S'Abbadorzu di Ittiri.

In programma anche i concerti dei Cantori di via Majore di Nuoro e del soprano Maria Grazia Colombino.

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