Grave incidente lungo la provinciale 34, nella zona industriale di Porto Torres.

Un autista di mezzi pesanti, di 45 anni di Porto Torres, è rimasto gravemente ferito mentre cercava di sistemare uno dei pneumatici dal rimorchio di un camion, all'interno del capannone della ditta.

Per cause ancora in fase di accertamento, la gomma della ruota è esplosa all'improvviso colpendo l'operaio in pieno volto.

L'uomo, immediatamente soccorso, è stato trasferito all'ospedale civile del Santissima Annunziata a bordo dell'ambulanza del 118, in codice rosso. Pur riportando gravi ferite, il 45enne non si trova in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della radiomobile della compagnia di Porto Torres, e il personale Spresal per accertare le condizioni di sicurezza del lavoro.

