Una tranquilla serata dedicata agli acquisti si è trasformata in una disavventura per una donna, aggredita e morsicata da un cane, tenuto al guinzaglio dal proprietario che si è dileguato. L’episodio è avvenuto venerdì scorso a Porto Torres.

Erano appena le ore 20, orario di chiusura delle attività commerciali, quando in via Giovanni Pierluigi Da Palestrina, all’ingresso di un market, nell’area antistante il McDonald’s, una donna di 70 anni, Liliana Sannino, è stata aggredita da un cane che, non provocato, si è avventato contro la sua gamba con un morso che le ha procurato una profonda ferita alla coscia sinistra.

I medici di turno alla Guardia medica le hanno assegnato 13 giorni di cura per una lesione lacero contusa. Nel trambusto generale il proprietario del cane si era dileguato senza prestare soccorso alla donna.

«Mi trovavo all’ingresso del negozio in compagnia di mia figlia, quando il cane all’improvviso mi è saltato addosso morsicandomi la gamba», racconta la donna, «un dolore immenso, mi sono piegata in avanti e non riuscivo a camminare. Perdevo molto sangue, ma nonostante questo il proprietario, insieme alla moglie, non hanno voluto credere che l’animale mi avesse aggredito, anzi nel tentativo di sminuire la cosa hanno pure voluto accertarsi che ci fosse una lesione. Così prese dal momento di panico, non abbiamo pensato di prendere le generalità dei signori, i quali mi hanno promesso che mi avrebbero raggiunta alla Guardia Medica».

In realtà i proprietari dei cani, per sottrarsi alle loro responsabilità, si sono dileguati. «Un comportamento che mi ha molto delusa», commenta la donna, che non ha esitato a denunciare l’episodio ai carabinieri della compagnia di Porto Torres.

I militari indagano sull’accaduto, vagliando anche le immagini delle telecamere posizionate all’esterno dell’esercizio commerciale.

