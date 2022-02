È spuntato fuori dal campo appena lavorato, scalzato dall’aratro mentre tagliava i solchi in uno dei terreni che costeggiano il percorso della pineta di Platamona, nell’area di pertinenza del comune di Porto Torres.

Un vecchio ordigno, di circa 40 centimetri di lunghezza, è stato scoperto in prossimità di uno dei tanti fortini localizzati nella zona. Una munizione da cannone risalente con tutta probabilità alla seconda guerra mondiale. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando passato mezzogiorno Antonello Falchi, un appassionato fotografo della natura e dei paesaggi, mentre era intento ad immortalare le poiane, uccelli rapaci che cacciano in territori aperti, ha visto qualcosa di strano in mezzo alla vegetazione rada. Un dispositivo bellico ha attirato la sua attenzione, così non appena ha realizzato che si trattava una bomba da cannone, ha immediatamente allarmato i carabinieri della compagnia locale.

Giunti immediatamente sul posto i militari hanno circoscritto l’intera area e allertato i colleghi del nucleo artificieri antisabotaggio per rimuovere e verificare se il dispositivo era ancora attivo. Le operazioni di accertamento ed eventuale disinnesco dell’ordigno sono ancora in corso.

