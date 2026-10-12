Il Comune di Porto Torres ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione dei contributi del servizio trasporto scolastico relativo all annualità 2026-2027.

La domanda va trasmessa via PEC entro il 9 dicembre prossimo. L’avvio rappresenta un sostegno alle famiglie nelle spese del servizio di trasporto scolasticoper coloro che sono in possesso di un'attestazione Isee in corso di validità pari o inferiore a 14.650,00 euro. Tra i destinatari gli studenti con disabilità e mobilità ridotta riconosciuta, studenti residenti nelle zone dell'agro non servite da mezzi pubblici, la cui scuola dista oltre 2 chilometri dall'abitazione o con orari dei mezzi non compatibili, oppure residenti nell'agro servito da mezzi pubblici la cui scuola dista oltre 2 chilometri dalle scuole cittadine, senza orari di trasporto pubblico compatibili con le lezioni. L'erogazione del contributo avverrà in due tranche (entro gennaio ed entro luglio) secondo le seguenti fasce mensili, ovvero per gli studenti con legge 104/92 il ci ntributo fisso è di 300 euro al mese. Per i residenti nell'agro non coperto da mezzi pubblici il contributo fisso di 200 euro al mese e per chi abita nell'agro coperto da mezzi pubblici il rimborso è pari al costo sostenuto per biglietti o abbonamenti nel tragitto casa-scuola e ritorno. In caso di frequenza scolastica inferiore al 75% delle giornate nel periodo considerato, l'importo verrà ridotto proporzionalmente.

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