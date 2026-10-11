Il mare come risorsa economica, così come concepito dal progetto Plastron a cui ha aderito il Comune di Stintino. Durante l'Open Day di Genova, l'ingegnere Maria Giuseppina Perla ha raccontato la partecipazione del Comune stintinese al progetto Plastron, capace di trasformare il concetto di rifiuto Marino in quello di risorsa preziosa. Il Comune ha deciso di farsi promotore di un'azione di recupero che non sia solo una pulizia, ma un vero esempio di economia circolare.

L’obiettivo è ambizioso: estrarre i rifiuti dai fondali per reintrodurli nel ciclo produttivo come materie prime per nuove applicazioni. Questo processo non sarebbe possibile senza un forte radicamento territoriale.

Il progetto coinvolge attivamente una rete di portatori di interesse: dai pescatori professionisti ai cittadini, dalle associazioni ambientali alle imprese locali della filiera dei rifiuti. Un ruolo cruciale è svolto dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres, che garantisce la sicurezza e il coordinamento delle attività. La ditta aggiudicataria delle attività, la società cooperativa Punto Pesca, è una realtà locale composta da operatori del settore ittico che mettono la loro esperienza al servizio della ricerca e del recupero. Una volta riportati in superficie, i materiali non vengono semplicemente smaltiti. Il progetto prevede una gestione rigorosa della logistica a terra. Sono state definite aree portuali dedicate dove i rifiuti vengono stoccati temporaneamente in condizioni di sicurezza e totale tracciabilità. Qui, i materiali vengono separati e preparati per le fasi successive di trasformazione industriale. Le attività attualmente in itinere vedono i tecnici impegnati nel completamento della mappatura dei fondali lungo transetti programmati. Nei prossimi mesi, l'attenzione si sposterà sulle campagne di recupero vero e proprio e sul trasferimento dei materiali verso i centri di riciclo.

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