Morto un uomo investito da una moto in via Rockefeller a Sassari. La vittima, Massimo Oggiano, aveva 54 anni e abitava nel quartiere. Stava attraversando sulle strisce pedonali.

A quanto si apprende il conducente della due ruote non si sarebbe fermato.

Sul posto la polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco.

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