l’incidente
11 ottobre 2026 alle 22:09aggiornato il 11 ottobre 2026 alle 22:43
Sassari, pedone muore investito da una moto in via Rockefeller: stava attraversando sulle strisceVittima Massimo Oggiano, 54 anni. Sul posto la polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Morto un uomo investito da una moto in via Rockefeller a Sassari. La vittima, Massimo Oggiano, aveva 54 anni e abitava nel quartiere. Stava attraversando sulle strisce pedonali.
A quanto si apprende il conducente della due ruote non si sarebbe fermato.
Sul posto la polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco.
© Riproduzione riservata