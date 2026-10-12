Tre giornate dedicate alla scoperta del territorio e delle sue energie a Monteleone Rocca Doria. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre si terrà la manifestazione “Piccoli Borghi, Nuove Energie – L’Acqua e la Roccia”.

Dalle attività sportive all’ambiente a storia e spettacolo, saranno diversi gli appuntamenti per valorizzare il paesaggio e l’identità del borgo. Un’iniziativa perseguita dall’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Giovannina Fresi, con l’intento di rigenerare il centro, e che vede anche il sostegno delle associazioni locali, in particolare il Distretto Rurale del Villanova e la Pro Loco di Romana.

Venerdì 16 ottobre, l’illustrazione del programma e un seminario partecipativo, che si occuperà della ZSC Bosa-Porto Tangone, del ruolo dei piccoli comuni nella tutela dei siti Natura 2000 e dello sviluppo sostenibile. Sarà anche la volta dell’inaugurazione della mostra fotografica di Marco Ceraglia, “T-REstanze”, e di una degustazione guidata con i prodotti del Distretto Rurale del Villanova. Il giorno successivo sport, laboratori ambientali e di panificazione, e quello dedicato all’Energia ambientale e della trasformazione, poi talk, un convegno sull’energia sportiva e la Lectio Magistralis del prof Francesco Sedda. Di sera è in cartellone, nella Cava su Giardinu, performance di danza verticale “Au Bout des doigts – Site Specific”, con Elisa Melis e Piergiorgio Milano e, alle 21, “Musica dalla Rocca – Energia di Sardegna”, uno spettacolo presentato da Giuliano Marongiu, e animato da diversi artisti.

Nell’ultima giornata, tra gli eventi, l’incontro condotto dalla giornalista televisiva Donatella Bianchi sul tema “Piccoli Borghi, Nuove Energie di sviluppo sostenibile”, a cui parteciperanno gli onorevoli Franco Cuccureddu, assessore al Turismo della Regione, e l’assessora all'Ambiente della giunta Todde Rosanna Laconi. Alle 21, infine, l’esibizione de I Cugini di Campagna, ancora una volta nella cornice della Cava su Giardinu.

« “Piccoli borghi – Nuove energie” è più di un evento- dichiara la sindaca Fresi- è una dichiarazione di intenti. Una proposta concreta per invertire la rotta dello spopolamento e promuovere uno sviluppo armonico, sostenibile e radicato nei luoghi. Una visione che passa dalla cura dei luoghi alla centralità delle persone».

A promuovere “L’acqua e la roccia” è il Comune di Monteleone Rocca Doria, con il sostegno di assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Unione dei Comuni del Villanova, Distretto Rurale del Villanova, l’Università di Sassari Dipartimento di Storia, Soprintendenza di Sassari e Nuoro, la Fondazione del Romanico in Sardegna.

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