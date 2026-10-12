È caccia all’uomo, a Sassari, per trovare il motociclista che ieri sera, con la sua Suzuki V-Strom, in via Rockefeller ha travolto e ucciso Massimo Oggiano, 54 anni, che stava attraversando sulle strisce.

L'impatto è stato violentissimo. Il centauro, dopo l’impatto, è finito a terra. E quando si è accorto della gravità della situazione è risalito in sella e si è dato alla fuga.

La moto è stata trovata poco dopo in via principessa Mafalda di Savoia, a qualche centinaio di metri dal luogo dell'incidente.

Gli agenti della polizia locale conoscono l’identità dell’investitore e sono sulle sue tracce. Ma finora il responsabile è riuscito a restare nascosto.

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