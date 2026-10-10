E' stata restituita ai familiari la salma di Marcello Fini, il giovane sassarese di 32 anni, morto nello specchio acqueo della Valle della Luna, la scogliera di Stintino dove l'appassionato di pesca e body building, giovedì mattina era impegnato a pescare. I funerali si svolgeranno domenica 11 ottobre alle 15, nella chiesa di Sant'Orsola, a Sassari, un ultimo saluto da parte dei genitori e dei tanti amici che questa mattina erano presenti nel luogo dell'incidente. Marcello Fini si era recato con la propria auto nella località Valle della Luna, una delle zone insidiose e suggestive della costa stintinese che conosceva bene.

Aveva appena impugnato la canna da pesca quando un'onda lo ha investito trascinandolo in acqua senza dargli scampo. Una scena a cui hanno hanno assistito due turisti tedeschi che non avevano esitato a lanciare l'allarme. Per quasi ventiquattro ore in tanti hanno sperato che il giovane si fosse salvato. La macchina delle ricerche ha visto impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, il nucleo sommozzatori e droni, i barracelli di Stintino e la Guardia costiera della Capitaneria di porto che ha coordinato le operazioni. Il recupero del corpo, questa mattina poco dopo le 10, a dieci metri di profondità con indosso ancora i vestiti. La salma è stata trasferita nella banchina della Capitaneria di porto turritana per il riconoscimento. Domani l'ultimo viaggio.

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