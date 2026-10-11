Sostenibilità, accessibilità e servizi sempre più importanti. Sabato mattina sulla Banchina Dogana del Porto di Alghero l'inaugurazione della nuova gruetta per diversamente abili: un sollevatore per persone adatto al superamento delle barriere architettoniche, progettato e prodotto interamente in Italia. Un'attrezzatura ideale per i trasferimenti delle persone, che consente di imbarcare sia nelle piccole imbarcazioni come le derive, sia su yacht più grandi in totale sicurezza. In servizio anche la nuova unità mobile per aspirazione reflui dalle barche ed il Dpol per la raccolta delle plastiche in mare.

Durante la mattinata è stato fatto un bilancio della stagione estiva 2026: crescita dei transiti (circa il 20%), il posizionamento di un nuovo pontile, la partecipazione crescente in fiere ed eventi internazionali, il sostegno alle attività sociali e sportive delle associazioni locali. Hanno partecipato all'incontro col presidente del Consorzio del Porto, Giancarlo Piras, il Comandante della Guardia Costiera di Alghero Gianluca De Luca, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Alghero, Roberto Corbia, i presidenti di Yacht Club Alghero e Lega Navale Alghero e numerosi referenti dei Club nautici.

© Riproduzione riservata