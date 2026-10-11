Giornata ecologica a La Muddizza, frazione di Valledoria, una iniziativa che riunisce istituzioni e semplici cittadini. L’evento è in programma sabato 17 ottobre con ritrovo alle 8 nella piazza La Muddizza. L'appuntamento inaugura un ciclo di quattro giornate dedicate alla pulizia delle vie del territorio comunale, con la partecipazione di amministratori e volontari.

Le successive iniziative interesseranno La Ciaccia, il centro di Valledoria e San Pietro a Mare. Una iniziativa che intende sensibilizzare la popolazione al rispetto dell’ambiente e al decoro cittadino. L’amministrazione comunale si trova di fronte ad una problematica che, in particolare modo nella stagione estiva, con la maggiore presenza di turisti, assumere criticità importanti.

Tante le segnalazioni di abbandono di rifiuti nei diversi quartieri cittadini, dove le responsabilità non sono imputabili soltanto ai vacanzieri ma anche ai locali. Per tali motivi è nata l’iniziativa promossa dall’assessorato comunale all’Ambiente. A causa delle avverse previsioni meteorologiche, la giornata di pulizia della frazione di La Muddizza, inizialmente prevista per sabato 10 ottobre, è stata rinviata di una settimana.

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