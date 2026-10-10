La società Abbanoa potenzia l’acquedotto di Stintino. Nell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche in corso nel borgo turistico, nella giornata di martedì 13 ottobre, i tecnici del Gestore effettueranno l’attivazione della nuova rete idrica premente Ramo Monte Elva - Stintino. Si tratta di un intervento fondamentale per l’approvvigionamento non solo del centro abitato, ma anche della zona turistica, dell’agro e della frazione di Pozzo San Nicola.

«I lavori sono stati realizzati in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale», spiega il presidente del Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa Giuseppe Sardu, «hanno avuto come obiettivo il superamento delle criticità del vecchio acquedotto realizzato negli anni Settanta dalla Cassa per il Mezzogiorno. L’investimento è stato di quasi 200mila euro con fondi del nostro bilancio». Oltre al rifacimento della condotta, i tecnici Abbanoa del settore Distribuzione del distretto 6 di Sassari hanno proceduto anche con l’installazione di nuove apparecchiature di regolazione e telecontrollo.

«Sono molto soddisfatta e rassicurata – commenta la sindaca di Stintino, Rita Vallebella – infatti l'intervento sul ramo di monte Elva assicurerà al territorio di Stintino una continuità dell'erogazione idrica che spesso veniva interrotta proprio dalla rottura delle vecchie condutture. Ringrazio il presidente Sardu e tutti i dipendenti di Abbanoa per aver brillantemente risolto una seria criticità».

Durante l'intervento di martedì 13 ottobre occorrerà interrompere il flusso idrico nella condotta adduttrice per poter intervenire con le tubature libere dall’acqua. Nel centro abitato di Stintino l'erogazione sarà garantita dalle scorte nei serbatoi, ma in relazione ai tempi di intervento e ai consumi, potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni in alcune zone dalle 9 alle 12.30 di mercoledì 14 ottobre. Per quanto riguarda l'agro di Stintino e la località di Pozzo San Nicola, sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione dalle 11 di martedì 13 fino alle 10 di mercoledì 14 ottobre. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

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