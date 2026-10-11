Aree industriali dismesse, nuove prospettive di sviluppo negli spazi infrastrutturati delle zone fronte porto, davanti all’area industriale di Porto Torres.

Domani, lunedì 12 ottobre alle ore 12, la presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari, Simona Fois, in audizione nella commissione Autorità Produttive, presieduta da Giovanna Manca, illustrerà i Piani di sviluppo industriale programmati dal Cipss per Porto Torres, linee di sviluppo che interessano le aree già retrocesse ed altre in corso di acquisizione.

Sul fronte della cantieristica secondo la presidente Fois: «L’entrata in funzione del travel lift ha già contribuito alla crescita del polo e oggi registriamo l’interesse di investitori di livello nazionale».

A questo si aggiunge la disponibilità di nuove aree produttive: «Abbiamo circa 50 ettari esterni al perimetro Eni e altri 180 ettari interessati da procedure di retrocessione, avviate nel 2022. Insieme all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna stiamo lavorando per attrezzare sempre meglio il porto industriale e ospitare nuove infrastrutture e nuovi investimenti».

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