Formazione e opportunità per i giovani grazie ai corsi Its Mosos che ha aperto le iscrizioni per i percorsi da avviare a Porto Torres. In città è previsto il corso biennale per Tecnico Superiore per la Logistica del Mare e la Pesca 4.0 con domande entro il 9 novembre.

Sono aperte le iscrizioni a ben 9 nuovi percorsi di Alta Formazione Tecnologica promossi dalla Fondazione Its Mosos, la scuola speciale di tecnologia dedicata ai settori della mobilità sostenibile e dell’economia marittima.

I percorsi, finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna, sono organizzati in collaborazione con le imprese più innovative dei settori marittimo, aeronautico e della logistica, con l’obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.

A Porto Torres sarà possibile frequentare il corso per Tecnico Superiore per la Logistica del Mare e la Pesca 4.0, un'importante opportunità formativa per acquisire competenze specialistiche nei settori dell'economia del mare e della logistica. La durata è biennale per 1800 ore di formazione di cui 900 dedicate al tirocinio.

© Riproduzione riservata