Turisti piazzano il camper davanti al portellone della nave e ritardano lo sbarco di oltre un’ora. L’episodio è successo questa mattina poco prima delle 8, orario di approdo del traghetto Moby Aki nella banchina del molo di Ponente, presso lo scalo marittimo di Porto Torres.

«Siamo rimasti bloccati per un’ora e mezza nel garage della nave – racconta un passeggero originario di Cagliari - con le auto che non potevano muoversi, perché bloccate da un camper di turisti tedeschi che impediva di abbassare la rampa di scarico per far sbarcare i mezzi». Il traghetto proveniente da Genova non ha potuto aprire in sicurezza il portellone.

Il personale dell’equipaggio ha fatto di tutto per rintracciare i proprietari del camper che, con tutta calma, si sono presentati dopo un’ora e mezza, ritardando l’uscita dei mezzi e degli altri passeggeri, infuriati per la lunga attesa. «Un disagio notevole per noi che dobbiamo affrontare un secondo viaggio in auto – aggiunge il passeggero – rimasti ostaggio della nave». Il personale di bordo ha provato a richiamare l’attenzione dei turisti ritardatari con il rumore del clacson delle altre auto e con gli altoparlanti, senza ottenere risposta. «Mi chiedo come mai non esista un sistema di sicurezza per cui la compagnia, di fronte a questi casi, non trovi subito una soluzione. Non può succedere che qualcuno blocchi l’uscita di oltre cento mezzi». Il problema è stato risolto solo intorno alle 9.30 quando i passeggeri hanno cominciato a perdere la pazienza.

© Riproduzione riservata